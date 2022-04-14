Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Castle Of Blackwater (COBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Castle Of Blackwater (COBE) Information Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Officiel hjemmeside: https://castleofblackwater.com/ Hvidbog: https://docs.castleofblackwater.com/ Køb COBE nu!

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Castle Of Blackwater (COBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.65K $ 96.65K $ 96.65K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Alle tiders Høj: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Alle tiders Lav: $ 0.00797953 $ 0.00797953 $ 0.00797953 Nuværende pris: $ 0.01293245 $ 0.01293245 $ 0.01293245 Få mere at vide om Castle Of Blackwater (COBE) pris

Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Castle Of Blackwater (COBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COBE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COBE's tokenomics, kan du udforske COBE tokens live-pris!

