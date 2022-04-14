Carlo (CARLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Carlo (CARLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Carlo (CARLO) Information Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Officiel hjemmeside: https://www.carlo.dog/ Hvidbog: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Køb CARLO nu!

Carlo (CARLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Carlo (CARLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Alle tiders Høj: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Alle tiders Lav: $ 0.00024013 $ 0.00024013 $ 0.00024013 Nuværende pris: $ 0.0010368 $ 0.0010368 $ 0.0010368 Få mere at vide om Carlo (CARLO) pris

Carlo (CARLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Carlo (CARLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CARLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CARLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CARLO's tokenomics, kan du udforske CARLO tokens live-pris!

CARLO Prisprediktion Vil du vide, hvor CARLO måske er på vej hen? Vores CARLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CARLO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!