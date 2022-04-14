Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Carlo Acutis (SAINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Carlo Acutis (SAINT) Information

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis.

We are respecting and spreading the image of the new saint.

We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself.

This should be an interesting next step for the project among other listings.

This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context.

We will work on growing the message of Carlo.

Officiel hjemmeside:
https://saintcarlosol.xyz/

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Carlo Acutis (SAINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
Samlet udbud
$ 999.32M
$ 999.32M$ 999.32M
Cirkulerende forsyning
$ 999.32M
$ 999.32M
$ 999.32M$ 999.32M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.79M
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
Alle tiders Høj:
$ 0.00406118
$ 0.00406118$ 0.00406118
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00379386
$ 0.00379386$ 0.00379386

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Carlo Acutis (SAINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SAINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SAINT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SAINT's tokenomics, kan du udforske SAINT tokens live-pris!

SAINT Prisprediktion

Vil du vide, hvor SAINT måske er på vej hen? Vores SAINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.