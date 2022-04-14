Cardence ($CRDN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cardence ($CRDN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cardence ($CRDN) Information Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects. Officiel hjemmeside: https://cardence.io/ Køb $CRDN nu!

Cardence ($CRDN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cardence ($CRDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.00K $ 58.00K $ 58.00K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 29.41M $ 29.41M $ 29.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 98.60K $ 98.60K $ 98.60K Alle tiders Høj: $ 0.396125 $ 0.396125 $ 0.396125 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00197198 $ 0.00197198 $ 0.00197198 Få mere at vide om Cardence ($CRDN) pris

Cardence ($CRDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cardence ($CRDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CRDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CRDN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CRDN's tokenomics, kan du udforske $CRDN tokens live-pris!

