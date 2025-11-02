Carbon Emission Blockchain (CEB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00600157 $ 0.00600157 $ 0.00600157 24H lav $ 0.00600906 $ 0.00600906 $ 0.00600906 24H høj 24H lav $ 0.00600157$ 0.00600157 $ 0.00600157 24H høj $ 0.00600906$ 0.00600906 $ 0.00600906 All Time High $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Laveste pris $ 0.00600157$ 0.00600157 $ 0.00600157 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) -11.89% Prisændring (7D) -11.89%

Carbon Emission Blockchain (CEB) realtidsprisen er $0.00600242. I løbet af de sidste 24 timer har CEB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00600157 og et højdepunkt på $ 0.00600906, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CEBs højeste pris nogensinde er $ 1.49, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00600157.

Når det gælder kortsigtet performance, CEB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -11.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 26.83K$ 26.83K $ 26.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 60.02K$ 60.02K $ 60.02K Cirkulationsforsyning 4.47M 4.47M 4.47M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Carbon Emission Blockchain er $ 26.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CEB er 4.47M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 60.02K.