UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Carbon Emission Blockchain pris i dag er 0.00600242 USD. Følg med i realtid CEB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CEB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Carbon Emission Blockchain pris i dag er 0.00600242 USD. Følg med i realtid CEB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CEB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CEB

CEB Prisinfo

Hvad er CEB

CEB Officiel hjemmeside

CEB Tokenomics

CEB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Carbon Emission Blockchain Logo

Carbon Emission Blockchain Pris (CEB)

Ikke noteret

1 CEB til USD direkte pris:

$0.00600242
$0.00600242$0.00600242
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Carbon Emission Blockchain (CEB) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:47:10 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00600157
$ 0.00600157$ 0.00600157
24H lav
$ 0.00600906
$ 0.00600906$ 0.00600906
24H høj

$ 0.00600157
$ 0.00600157$ 0.00600157

$ 0.00600906
$ 0.00600906$ 0.00600906

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00600157
$ 0.00600157$ 0.00600157

--

-0.11%

-11.89%

-11.89%

Carbon Emission Blockchain (CEB) realtidsprisen er $0.00600242. I løbet af de sidste 24 timer har CEB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00600157 og et højdepunkt på $ 0.00600906, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CEBs højeste pris nogensinde er $ 1.49, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00600157.

Når det gælder kortsigtet performance, CEB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -11.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Markedsinformation

$ 26.83K
$ 26.83K$ 26.83K

--
----

$ 60.02K
$ 60.02K$ 60.02K

4.47M
4.47M 4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Carbon Emission Blockchain er $ 26.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CEB er 4.47M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 60.02K.

Carbon Emission Blockchain (CEB) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Carbon Emission Blockchain til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Carbon Emission Blockchain til USD $ -0.0008653796.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Carbon Emission Blockchain til USD $ -0.0008908527.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Carbon Emission Blockchain til USD $ -0.001060701583267122.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.11%
30 dage$ -0.0008653796-14.41%
60 dage$ -0.0008908527-14.84%
90 dage$ -0.001060701583267122-15.01%

Hvad er Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Carbon Emission Blockchain (CEB) Ressource

Officiel hjemmeside

Carbon Emission Blockchain Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Carbon Emission Blockchain (CEB) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Carbon Emission Blockchain (CEB) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Carbon Emission Blockchain.

Tjek Carbon Emission Blockchain prisprediktion nu!

CEB til lokale valutaer

Carbon Emission Blockchain (CEB) Tokenomics

At forstå tokenomics for Carbon Emission Blockchain (CEB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CEB Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Carbon Emission Blockchain (CEB)

Hvor meget er Carbon Emission Blockchain (CEB) værd i dag?
Den direkte CEB pris i USD er 0.00600242 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CEB til USD pris?
Den aktuelle pris på CEBtil USD er $ 0.00600242. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Carbon Emission Blockchain?
Markedsværdien for CEB er $ 26.83K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CEB?
Den cirkulerende forsyning af CEB er 4.47M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CEB?
CEB opnåede en ATH-pris på 1.49 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CEB?
CEB så en ATL-pris på 0.00600157 USD.
Hvad er handelsvolumen for CEB?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CEB er -- USD.
Bliver CEB højere i år?
CEB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CEB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:47:10 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,537.60
$110,537.60$110,537.60

+0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.76
$3,901.76$3,901.76

+0.15%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02907
$0.02907$0.02907

-3.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.11
$187.11$187.11

+0.37%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,537.60
$110,537.60$110,537.60

+0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.76
$3,901.76$3,901.76

+0.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.11
$187.11$187.11

+0.37%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.78
$73.78$73.78

+4.04%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.462
$19.462$19.462

+1.86%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06707
$0.06707$0.06707

+34.14%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0024
$0.0024$0.0024

+84.61%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000296
$0.000296$0.000296

+73.09%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004994
$0.00004994$0.00004994

+69.74%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033946
$0.0033946$0.0033946

+66.42%