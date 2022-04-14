Captain GOOFY (GOOF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Captain GOOFY (GOOF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Captain GOOFY (GOOF) Information Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It's not just a token; it's a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy's crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Officiel hjemmeside: https://captaingoofy.com/

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Captain GOOFY (GOOF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Captain GOOFY (GOOF) pris

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Captain GOOFY (GOOF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOF's tokenomics, kan du udforske GOOF tokens live-pris!

GOOF Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOF måske er på vej hen? Vores GOOF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

