Captain Ethereum (CAPTAIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003879 $ 0.00003879 $ 0.00003879 24H lav $ 0.00003976 $ 0.00003976 $ 0.00003976 24H høj 24H lav $ 0.00003879$ 0.00003879 $ 0.00003879 24H høj $ 0.00003976$ 0.00003976 $ 0.00003976 All Time High $ 0.00024758$ 0.00024758 $ 0.00024758 Laveste pris $ 0.00003879$ 0.00003879 $ 0.00003879 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -2.08% Prisændring (7D) -15.81% Prisændring (7D) -15.81%

Captain Ethereum (CAPTAIN) realtidsprisen er $0.00003889. I løbet af de sidste 24 timer har CAPTAIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003879 og et højdepunkt på $ 0.00003976, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAPTAINs højeste pris nogensinde er $ 0.00024758, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003879.

Når det gælder kortsigtet performance, CAPTAIN har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -2.08% i løbet af 24 timer og -15.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Captain Ethereum er $ 38.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CAPTAIN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.88K.