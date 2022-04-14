Capricorn (CAPRICORN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Capricorn (CAPRICORN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Capricorn (CAPRICORN) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Capricorn (CAPRICORN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0.00765628 $ 0.00765628 $ 0.00765628 Alle tiders Lav: $ 0.00024472 $ 0.00024472 $ 0.00024472 Nuværende pris: $ 0.00118427 $ 0.00118427 $ 0.00118427 Få mere at vide om Capricorn (CAPRICORN) pris

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Capricorn (CAPRICORN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAPRICORN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAPRICORN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAPRICORN's tokenomics, kan du udforske CAPRICORN tokens live-pris!

