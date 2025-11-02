Cappuccino Assassino (ASSINO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.09% Prisændring (7D) -0.76% Prisændring (7D) -0.76%

Cappuccino Assassino (ASSINO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ASSINO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASSINOs højeste pris nogensinde er $ 0.01414307, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ASSINO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og -0.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Cappuccino Assassino er $ 6.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ASSINO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.51K.