Cancer (CANCER) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Cancer, the Crab , captures the nurturing and protective energy of early summer, from mid-June to mid-July. Known for its emotional depth and loyalty, Cancer season is a time to focus on home and family. Connect with the intuitive and compassionate spirit of Cancer! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/ Køb CANCER nu!

Cancer (CANCER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cancer (CANCER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 0.00746488 $ 0.00746488 $ 0.00746488 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00120193 $ 0.00120193 $ 0.00120193 Få mere at vide om Cancer (CANCER) pris

Cancer (CANCER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cancer (CANCER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CANCER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CANCER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CANCER's tokenomics, kan du udforske CANCER tokens live-pris!

