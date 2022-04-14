Camel Dad (CAMEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Camel Dad (CAMEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Camel Dad (CAMEL) Information Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world. Officiel hjemmeside: https://cameldad.com/ Køb CAMEL nu!

Camel Dad (CAMEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Camel Dad (CAMEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Samlet udbud $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B Cirkulerende forsyning $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Alle tiders Høj: $ 0.00154998 $ 0.00154998 $ 0.00154998 Alle tiders Lav: $ 0.00000208 $ 0.00000208 $ 0.00000208 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Camel Dad (CAMEL) pris

Camel Dad (CAMEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Camel Dad (CAMEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAMEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAMEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAMEL's tokenomics, kan du udforske CAMEL tokens live-pris!

