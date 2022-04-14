Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Calvin in the Cabal (CALVIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Calvin in the Cabal (CALVIN) Information $CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance. Officiel hjemmeside: https://www.cabalcalvin.com Køb CALVIN nu!

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Calvin in the Cabal (CALVIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 940.30K $ 940.30K $ 940.30K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 940.30K $ 940.30K $ 940.30K Alle tiders Høj: $ 0.00866542 $ 0.00866542 $ 0.00866542 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094036 $ 0.00094036 $ 0.00094036 Få mere at vide om Calvin in the Cabal (CALVIN) pris

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Calvin in the Cabal (CALVIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CALVIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CALVIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CALVIN's tokenomics, kan du udforske CALVIN tokens live-pris!

CALVIN Prisprediktion Vil du vide, hvor CALVIN måske er på vej hen? Vores CALVIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CALVIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!