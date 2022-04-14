Calum (CALUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Calum (CALUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Calum (CALUM) Information Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home. Officiel hjemmeside: https://www.instagram.com/cosasdecalum Køb CALUM nu!

Calum (CALUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Calum (CALUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Samlet udbud $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Cirkulerende forsyning $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Alle tiders Høj: $ 0.00061814 $ 0.00061814 $ 0.00061814 Alle tiders Lav: $ 0.00001891 $ 0.00001891 $ 0.00001891 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Calum (CALUM) pris

Calum (CALUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Calum (CALUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CALUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CALUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CALUM's tokenomics, kan du udforske CALUM tokens live-pris!

CALUM Prisprediktion Vil du vide, hvor CALUM måske er på vej hen? Vores CALUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CALUM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!