Caitlyn Jenner (JENNER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Caitlyn Jenner (JENNER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Caitlyn Jenner (JENNER) Information $JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions. Officiel hjemmeside: https://jennercoineth.com Køb JENNER nu!

Caitlyn Jenner (JENNER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Caitlyn Jenner (JENNER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.43K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.43K Alle tiders Høj: $ 0.00781975 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Caitlyn Jenner (JENNER) pris

Caitlyn Jenner (JENNER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Caitlyn Jenner (JENNER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JENNER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JENNER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JENNER's tokenomics, kan du udforske JENNER tokens live-pris!

