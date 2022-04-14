Cairo Bank (CBANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cairo Bank (CBANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cairo Bank (CBANK) Information Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Officiel hjemmeside: https://cairofinance.app/ Hvidbog: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/

Cairo Bank (CBANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cairo Bank (CBANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 339.61K $ 339.61K $ 339.61K Samlet udbud $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Cirkulerende forsyning $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 379.00K $ 379.00K $ 379.00K Alle tiders Høj: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Alle tiders Lav: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Nuværende pris: $ 0.105278 $ 0.105278 $ 0.105278 Få mere at vide om Cairo Bank (CBANK) pris

Cairo Bank (CBANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cairo Bank (CBANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBANK's tokenomics, kan du udforske CBANK tokens live-pris!

