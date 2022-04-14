Cainam (CAINAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cainam (CAINAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cainam (CAINAM) Information Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives. Officiel hjemmeside: https://cainamventures.com/ Køb CAINAM nu!

Cainam (CAINAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cainam (CAINAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.36K $ 60.36K $ 60.36K Samlet udbud $ 974.82M $ 974.82M $ 974.82M Cirkulerende forsyning $ 750.69M $ 750.69M $ 750.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.38K $ 78.38K $ 78.38K Alle tiders Høj: $ 0.00950263 $ 0.00950263 $ 0.00950263 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cainam (CAINAM) pris

Cainam (CAINAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cainam (CAINAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAINAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAINAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAINAM's tokenomics, kan du udforske CAINAM tokens live-pris!

