CADAI (CADAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CADAI (CADAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CADAI (CADAI) Information CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. Officiel hjemmeside: https://www.cadai-platform.co Hvidbog: http://www.cadai-platform.co/whitepaper Køb CADAI nu!

CADAI (CADAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CADAI (CADAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 308.24K $ 308.24K $ 308.24K Samlet udbud $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Cirkulerende forsyning $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 308.24K $ 308.24K $ 308.24K Alle tiders Høj: $ 0.378584 $ 0.378584 $ 0.378584 Alle tiders Lav: $ 0.01379806 $ 0.01379806 $ 0.01379806 Nuværende pris: $ 0.0213167 $ 0.0213167 $ 0.0213167 Få mere at vide om CADAI (CADAI) pris

CADAI (CADAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CADAI (CADAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CADAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CADAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CADAI's tokenomics, kan du udforske CADAI tokens live-pris!

CADAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CADAI måske er på vej hen? Vores CADAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CADAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!