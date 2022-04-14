CADAI (CADAI) Tokenomics
CADAI (CADAI) Information
CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.
CADAI (CADAI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CADAI (CADAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
CADAI (CADAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for CADAI (CADAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CADAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CADAI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CADAI's tokenomics, kan du udforske CADAI tokens live-pris!
CADAI Prisprediktion
Vil du vide, hvor CADAI måske er på vej hen? Vores CADAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.