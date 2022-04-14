CAD Coin (CADC) Tokenomics Få vigtig indsigt i CAD Coin (CADC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CAD Coin (CADC) Information CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars Officiel hjemmeside: https://paytrie.com/cadc Køb CADC nu!

CAD Coin (CADC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CAD Coin (CADC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 769.21K $ 769.21K $ 769.21K Samlet udbud $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Cirkulerende forsyning $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 769.21K $ 769.21K $ 769.21K Alle tiders Høj: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Alle tiders Lav: $ 0.481646 $ 0.481646 $ 0.481646 Nuværende pris: $ 0.724035 $ 0.724035 $ 0.724035 Få mere at vide om CAD Coin (CADC) pris

CAD Coin (CADC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CAD Coin (CADC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CADC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CADC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CADC's tokenomics, kan du udforske CADC tokens live-pris!

CADC Prisprediktion Vil du vide, hvor CADC måske er på vej hen? Vores CADC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CADC Tokens prisprediktion nu!

