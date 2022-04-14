bZx Protocol (BZRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i bZx Protocol (BZRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bZx Protocol (BZRX) Information bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Officiel hjemmeside: https://bzx.network/ Køb BZRX nu!

bZx Protocol (BZRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bZx Protocol (BZRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Samlet udbud $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Cirkulerende forsyning $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Alle tiders Høj: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Alle tiders Lav: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Nuværende pris: $ 0.00260052 $ 0.00260052 $ 0.00260052 Få mere at vide om bZx Protocol (BZRX) pris

bZx Protocol (BZRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bZx Protocol (BZRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BZRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BZRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BZRX's tokenomics, kan du udforske BZRX tokens live-pris!

BZRX Prisprediktion Vil du vide, hvor BZRX måske er på vej hen? Vores BZRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BZRX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!