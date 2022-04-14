Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bybit Staked SOL (BBSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bybit Staked SOL (BBSOL) Information BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Officiel hjemmeside: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Køb BBSOL nu!

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bybit Staked SOL (BBSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 399.31M $ 399.31M $ 399.31M Samlet udbud $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Cirkulerende forsyning $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 399.31M $ 399.31M $ 399.31M Alle tiders Høj: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 Alle tiders Lav: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Nuværende pris: $ 213.64 $ 213.64 $ 213.64 Få mere at vide om Bybit Staked SOL (BBSOL) pris

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bybit Staked SOL (BBSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BBSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BBSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BBSOL's tokenomics, kan du udforske BBSOL tokens live-pris!

BBSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor BBSOL måske er på vej hen? Vores BBSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BBSOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!