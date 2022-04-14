bXNF (BXNF) Tokenomics Få vigtig indsigt i bXNF (BXNF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bXNF (BXNF) Information Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Officiel hjemmeside: https://xenify.io Hvidbog: https://github.com/xenify-io/litepaper Køb BXNF nu!

bXNF (BXNF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bXNF (BXNF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.30K $ 5.30K $ 5.30K Samlet udbud $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Cirkulerende forsyning $ 407.74K $ 407.74K $ 407.74K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.06K $ 49.06K $ 49.06K Alle tiders Høj: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Alle tiders Lav: $ 0.01289247 $ 0.01289247 $ 0.01289247 Nuværende pris: $ 0.01300911 $ 0.01300911 $ 0.01300911 Få mere at vide om bXNF (BXNF) pris

bXNF (BXNF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bXNF (BXNF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BXNF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BXNF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BXNF's tokenomics, kan du udforske BXNF tokens live-pris!

BXNF Prisprediktion Vil du vide, hvor BXNF måske er på vej hen? Vores BXNF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BXNF Tokens prisprediktion nu!

