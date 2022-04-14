Buz Economy (BUZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Buz Economy (BUZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Officiel hjemmeside: https://buzeconomy.com

Buz Economy (BUZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Buz Economy (BUZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Alle tiders Lav: $ 0.065663 $ 0.065663 $ 0.065663 Nuværende pris: $ 0.078876 $ 0.078876 $ 0.078876 Få mere at vide om Buz Economy (BUZ) pris

Buz Economy (BUZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Buz Economy (BUZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUZ's tokenomics, kan du udforske BUZ tokens live-pris!

BUZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BUZ måske er på vej hen? Vores BUZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUZ Tokens prisprediktion nu!

