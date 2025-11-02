BUY THE HAT (BTH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00079695 24H lav $ 0.00089552 24H høj Prisændring (1H) +0.91% Prisændring (1D) -2.80% Prisændring (7D) -1.98%

BUY THE HAT (BTH) realtidsprisen er $0.00085865. I løbet af de sidste 24 timer har BTH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00079695 og et højdepunkt på $ 0.00089552, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTHs højeste pris nogensinde er $ 0.01883819, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00043734.

Når det gælder kortsigtet performance, BTH har ændret sig med +0.91% i løbet af den sidste time, -2.80% i løbet af 24 timer og -1.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BUY THE HAT (BTH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 829.86K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 829.86K Cirkulationsforsyning 978.95M Samlet Udbud 978,954,216.9428109

Den nuværende markedsværdi på BUY THE HAT er $ 829.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTH er 978.95M, med et samlet udbud på 978954216.9428109. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 829.86K.