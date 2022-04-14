Buttercat (BUTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Buttercat (BUTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Buttercat (BUTT) Information Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin. Officiel hjemmeside: https://www.buttercatsol.com/ Køb BUTT nu!

Buttercat (BUTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Buttercat (BUTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.90K $ 27.90K $ 27.90K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.90K $ 27.90K $ 27.90K Alle tiders Høj: $ 0.00966505 $ 0.00966505 $ 0.00966505 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Buttercat (BUTT) pris

Buttercat (BUTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Buttercat (BUTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUTT's tokenomics, kan du udforske BUTT tokens live-pris!

BUTT Prisprediktion Vil du vide, hvor BUTT måske er på vej hen? Vores BUTT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUTT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!