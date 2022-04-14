Butter (BUTTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Butter (BUTTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Butter (BUTTER) Information What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Officiel hjemmeside: https://www.butter.lol/ Hvidbog: https://www.butter.lol/#showcase Køb BUTTER nu!

Butter (BUTTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Butter (BUTTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.48K $ 106.48K $ 106.48K Samlet udbud $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Cirkulerende forsyning $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.48K $ 106.48K $ 106.48K Alle tiders Høj: $ 0.00000477 $ 0.00000477 $ 0.00000477 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Butter (BUTTER) pris

Butter (BUTTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Butter (BUTTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUTTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUTTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUTTER's tokenomics, kan du udforske BUTTER tokens live-pris!

BUTTER Prisprediktion Vil du vide, hvor BUTTER måske er på vej hen? Vores BUTTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUTTER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!