Business Coin (BUSINESS) Tokenomics

Business Coin (BUSINESS) Information It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. Officiel hjemmeside: https://professionalbusinesscoin.io/ Køb BUSINESS nu!

Business Coin (BUSINESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Business Coin (BUSINESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Samlet udbud $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Cirkulerende forsyning $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Alle tiders Høj: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00265284 $ 0.00265284 $ 0.00265284 Få mere at vide om Business Coin (BUSINESS) pris

Business Coin (BUSINESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Business Coin (BUSINESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUSINESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUSINESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUSINESS's tokenomics, kan du udforske BUSINESS tokens live-pris!

