Burr Governance Token (BURR) Information BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Officiel hjemmeside: https://www.burrbear.io/ Køb BURR nu!

Burr Governance Token (BURR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Burr Governance Token (BURR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 448.30K $ 448.30K $ 448.30K Samlet udbud $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Cirkulerende forsyning $ 78.47M $ 78.47M $ 78.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 514.14K $ 514.14K $ 514.14K Alle tiders Høj: $ 0.03520368 $ 0.03520368 $ 0.03520368 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00573428 $ 0.00573428 $ 0.00573428 Få mere at vide om Burr Governance Token (BURR) pris

Burr Governance Token (BURR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Burr Governance Token (BURR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BURR's tokenomics, kan du udforske BURR tokens live-pris!

