BurnX (BRNX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BurnX (BRNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BurnX (BRNX) Information First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing. Officiel hjemmeside: https://burnx.win/ Hvidbog: https://burnx.gitbook.io/getting-started Køb BRNX nu!

BurnX (BRNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BurnX (BRNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.64K $ 8.64K $ 8.64K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.64K $ 8.64K $ 8.64K Alle tiders Høj: $ 0.01488626 $ 0.01488626 $ 0.01488626 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017284 $ 0.00017284 $ 0.00017284 Få mere at vide om BurnX (BRNX) pris

BurnX (BRNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BurnX (BRNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRNX's tokenomics, kan du udforske BRNX tokens live-pris!

