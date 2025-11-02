Burning Man Coin (BURNINGMAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 Laveste pris $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -9.06% Prisændring (7D) -9.06%

Burning Man Coin (BURNINGMAN) realtidsprisen er $0.0000055. I løbet af de sidste 24 timer har BURNINGMAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BURNINGMANs højeste pris nogensinde er $ 0.00014156, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000491.

Når det gælder kortsigtet performance, BURNINGMAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -9.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Burning Man Coin (BURNINGMAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Cirkulationsforsyning 999.25M 999.25M 999.25M Samlet Udbud 999,246,625.482042 999,246,625.482042 999,246,625.482042

Den nuværende markedsværdi på Burning Man Coin er $ 5.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BURNINGMAN er 999.25M, med et samlet udbud på 999246625.482042. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.49K.