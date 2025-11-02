Burning Jup (BURN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00264086 24H lav $ 0.00284041 24H høj All Time High $ 0.00350848 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.25% Prisændring (1D) -2.27% Prisændring (7D) -8.76%

Burning Jup (BURN) realtidsprisen er $0.00264695. I løbet af de sidste 24 timer har BURN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00264086 og et højdepunkt på $ 0.00284041, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BURNs højeste pris nogensinde er $ 0.00350848, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BURN har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, -2.27% i løbet af 24 timer og -8.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Burning Jup (BURN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 191.68K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 257.71K Cirkulationsforsyning 72.58M Samlet Udbud 97,577,451.35152

Den nuværende markedsværdi på Burning Jup er $ 191.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BURN er 72.58M, med et samlet udbud på 97577451.35152. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 257.71K.