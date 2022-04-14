Burncoin (BURN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Burncoin (BURN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Burncoin (BURN) Information Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Officiel hjemmeside: https://getburncoin.com/

Burncoin (BURN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Burncoin (BURN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 704.51K $ 704.51K $ 704.51K Samlet udbud $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Cirkulerende forsyning $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 739.81K $ 739.81K $ 739.81K Alle tiders Høj: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Alle tiders Lav: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 Nuværende pris: $ 0.03530406 $ 0.03530406 $ 0.03530406 Få mere at vide om Burncoin (BURN) pris

Burncoin (BURN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Burncoin (BURN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BURN's tokenomics, kan du udforske BURN tokens live-pris!

