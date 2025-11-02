Burn On Bags (BURN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001753 $ 0.00001753 $ 0.00001753 24H lav $ 0.00001792 $ 0.00001792 $ 0.00001792 24H høj 24H lav $ 0.00001753$ 0.00001753 $ 0.00001753 24H høj $ 0.00001792$ 0.00001792 $ 0.00001792 All Time High $ 0.00039824$ 0.00039824 $ 0.00039824 Laveste pris $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 Prisændring (1H) -0.25% Prisændring (1D) -0.72% Prisændring (7D) -36.16% Prisændring (7D) -36.16%

Burn On Bags (BURN) realtidsprisen er $0.00001779. I løbet af de sidste 24 timer har BURN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001753 og et højdepunkt på $ 0.00001792, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BURNs højeste pris nogensinde er $ 0.00039824, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000635.

Når det gælder kortsigtet performance, BURN har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, -0.72% i løbet af 24 timer og -36.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Burn On Bags (BURN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Cirkulationsforsyning 825.61M 825.61M 825.61M Samlet Udbud 825,607,280.3925647 825,607,280.3925647 825,607,280.3925647

Den nuværende markedsværdi på Burn On Bags er $ 14.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BURN er 825.61M, med et samlet udbud på 825607280.3925647. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.69K.