Burger Money (BURGERS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -8.07% Prisændring (7D) +3.97% Prisændring (7D) +3.97%

Burger Money (BURGERS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BURGERS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BURGERSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BURGERS har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -8.07% i løbet af 24 timer og +3.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Burger Money (BURGERS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Cirkulationsforsyning 91.63B 91.63B 91.63B Samlet Udbud 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Den nuværende markedsværdi på Burger Money er $ 52.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BURGERS er 91.63B, med et samlet udbud på 91633357230.0502. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 52.52K.