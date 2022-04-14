BunnyPark Game (BG) Tokenomics Få vigtig indsigt i BunnyPark Game (BG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BunnyPark Game (BG) Information "BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem." Officiel hjemmeside: https://bunnypark.com Køb BG nu!

BunnyPark Game (BG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BunnyPark Game (BG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.53K $ 12.53K $ 12.53K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.59K $ 12.59K $ 12.59K Alle tiders Høj: $ 0.00838662 $ 0.00838662 $ 0.00838662 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BunnyPark Game (BG) pris

BunnyPark Game (BG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BunnyPark Game (BG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BG's tokenomics, kan du udforske BG tokens live-pris!

BG Prisprediktion Vil du vide, hvor BG måske er på vej hen? Vores BG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!