BunkerCoin (BUNKER) Information The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Officiel hjemmeside: https://bunkercoin.io/ Hvidbog: https://bunkercoin.io/whitepaper Køb BUNKER nu!

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BunkerCoin (BUNKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Samlet udbud $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Cirkulerende forsyning $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Alle tiders Høj: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00171338 $ 0.00171338 $ 0.00171338 Få mere at vide om BunkerCoin (BUNKER) pris

BunkerCoin (BUNKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BunkerCoin (BUNKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUNKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUNKER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUNKER's tokenomics, kan du udforske BUNKER tokens live-pris!

