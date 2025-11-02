Bunana (BUNANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00302081 $ 0.00302081 $ 0.00302081 24H lav $ 0.00316313 $ 0.00316313 $ 0.00316313 24H høj 24H lav $ 0.00302081$ 0.00302081 $ 0.00302081 24H høj $ 0.00316313$ 0.00316313 $ 0.00316313 All Time High $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Laveste pris $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Prisændring (1H) -0.39% Prisændring (1D) -1.99% Prisændring (7D) +10.42% Prisændring (7D) +10.42%

Bunana (BUNANA) realtidsprisen er $0.00302712. I løbet af de sidste 24 timer har BUNANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00302081 og et højdepunkt på $ 0.00316313, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUNANAs højeste pris nogensinde er $ 0.00595379, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00114749.

Når det gælder kortsigtet performance, BUNANA har ændret sig med -0.39% i løbet af den sidste time, -1.99% i løbet af 24 timer og +10.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bunana (BUNANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bunana er $ 3.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUNANA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.03M.