Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bumshaft (BUMSHAFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bumshaft (BUMSHAFT) Information Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength Officiel hjemmeside: https://bumshaft.fun Køb BUMSHAFT nu!

Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bumshaft (BUMSHAFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.01K $ 70.01K $ 70.01K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.01K $ 70.01K $ 70.01K Alle tiders Høj: $ 0.00000371 $ 0.00000371 $ 0.00000371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bumshaft (BUMSHAFT) pris

Bumshaft (BUMSHAFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bumshaft (BUMSHAFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUMSHAFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUMSHAFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUMSHAFT's tokenomics, kan du udforske BUMSHAFT tokens live-pris!

BUMSHAFT Prisprediktion Vil du vide, hvor BUMSHAFT måske er på vej hen? Vores BUMSHAFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUMSHAFT Tokens prisprediktion nu!

