Bumper (BUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bumper (BUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Bumper (BUMP) Information Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Officiel hjemmeside: https://bumper.fi Køb BUMP nu!

Bumper (BUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bumper (BUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 556.44K $ 556.44K $ 556.44K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 710.88K $ 710.88K $ 710.88K Alle tiders Høj: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00284353 $ 0.00284353 $ 0.00284353 Få mere at vide om Bumper (BUMP) pris

Bumper (BUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bumper (BUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUMP's tokenomics, kan du udforske BUMP tokens live-pris!

BUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor BUMP måske er på vej hen? Vores BUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

