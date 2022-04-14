BULLSHARK (BSHARK) Tokenomics Få vigtig indsigt i BULLSHARK (BSHARK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BULLSHARK (BSHARK) Information $BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/ Officiel hjemmeside: https://bullshark.fun/ Køb BSHARK nu!

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BULLSHARK (BSHARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.43K $ 89.43K $ 89.43K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.43K $ 89.43K $ 89.43K Alle tiders Høj: $ 0.00814924 $ 0.00814924 $ 0.00814924 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BULLSHARK (BSHARK) pris

BULLSHARK (BSHARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BULLSHARK (BSHARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSHARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSHARK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSHARK's tokenomics, kan du udforske BSHARK tokens live-pris!

