BULLIEVE (BULLIEVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BULLIEVE (BULLIEVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BULLIEVE (BULLIEVE) Information $BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust. Officiel hjemmeside: https://bullieve.co/ Køb BULLIEVE nu!

BULLIEVE (BULLIEVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BULLIEVE (BULLIEVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 476.03K $ 476.03K $ 476.03K Samlet udbud $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Cirkulerende forsyning $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 476.03K $ 476.03K $ 476.03K Alle tiders Høj: $ 0.00321065 $ 0.00321065 $ 0.00321065 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047853 $ 0.00047853 $ 0.00047853 Få mere at vide om BULLIEVE (BULLIEVE) pris

BULLIEVE (BULLIEVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BULLIEVE (BULLIEVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BULLIEVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BULLIEVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BULLIEVE's tokenomics, kan du udforske BULLIEVE tokens live-pris!

BULLIEVE Prisprediktion Vil du vide, hvor BULLIEVE måske er på vej hen? Vores BULLIEVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BULLIEVE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!