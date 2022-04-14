BullDogito (BDOGITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BullDogito (BDOGITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BullDogito (BDOGITO) Information The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Officiel hjemmeside: https://bulldogito.com/ Hvidbog: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Køb BDOGITO nu!

BullDogito (BDOGITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BullDogito (BDOGITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Samlet udbud $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Cirkulerende forsyning $ 390.35M $ 390.35M $ 390.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Alle tiders Høj: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 Alle tiders Lav: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Nuværende pris: $ 0.00294183 $ 0.00294183 $ 0.00294183 Få mere at vide om BullDogito (BDOGITO) pris

BullDogito (BDOGITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BullDogito (BDOGITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDOGITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDOGITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDOGITO's tokenomics, kan du udforske BDOGITO tokens live-pris!

BDOGITO Prisprediktion Vil du vide, hvor BDOGITO måske er på vej hen? Vores BDOGITO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDOGITO Tokens prisprediktion nu!

