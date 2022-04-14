Bueno (BUENO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bueno (BUENO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bueno (BUENO) Information Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Officiel hjemmeside: https://buenocat.com/ Køb BUENO nu!

Bueno (BUENO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bueno (BUENO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.71K $ 35.71K $ 35.71K Samlet udbud $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M Cirkulerende forsyning $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.71K $ 35.71K $ 35.71K Alle tiders Høj: $ 0.01093737 $ 0.01093737 $ 0.01093737 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bueno (BUENO) pris

Bueno (BUENO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bueno (BUENO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUENO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUENO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUENO's tokenomics, kan du udforske BUENO tokens live-pris!

