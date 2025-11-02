UdvekslingDEX+
Den direkte Bucket Protocol BUCK Stablecoin pris i dag er 1.001 USD. Følg med i realtid BUCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BUCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Pris (BUCK)

1 BUCK til USD direkte pris:

$0.998802
$0.998802$0.998802
0.00%1D
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Live prisdiagram
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.995045
$ 0.995045$ 0.995045
24H lav
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24H høj

$ 0.995045
$ 0.995045$ 0.995045

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0.000978
$ 0.000978$ 0.000978

+0.39%

+0.13%

+0.13%

+0.13%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) realtidsprisen er $1.001. I løbet af de sidste 24 timer har BUCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.995045 og et højdepunkt på $ 1.002, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUCKs højeste pris nogensinde er $ 1.23, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000978.

Når det gælder kortsigtet performance, BUCK har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Markedsinformation

$ 29.59M
$ 29.59M$ 29.59M

--
----

$ 29.59M
$ 29.59M$ 29.59M

29.56M
29.56M 29.56M

29,562,689.38637569
29,562,689.38637569 29,562,689.38637569

Den nuværende markedsværdi på Bucket Protocol BUCK Stablecoin er $ 29.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUCK er 29.56M, med et samlet udbud på 29562689.38637569. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.59M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD $ +0.00130726.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD $ +0.0009891882.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD $ +0.0015917902.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bucket Protocol BUCK Stablecoin til USD $ +0.0016305176572863.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00130726+0.13%
30 dage$ +0.0009891882+0.10%
60 dage$ +0.0015917902+0.16%
90 dage$ +0.0016305176572863+0.16%

Hvad er Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Tjek Bucket Protocol BUCK Stablecoin prisprediktion nu!

BUCK til lokale valutaer

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BUCK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Hvor meget er Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) værd i dag?
Den direkte BUCK pris i USD er 1.001 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BUCK til USD pris?
Den aktuelle pris på BUCKtil USD er $ 1.001. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Markedsværdien for BUCK er $ 29.59M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BUCK?
Den cirkulerende forsyning af BUCK er 29.56M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BUCK?
BUCK opnåede en ATH-pris på 1.23 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BUCK?
BUCK så en ATL-pris på 0.000978 USD.
Hvad er handelsvolumen for BUCK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BUCK er -- USD.
Bliver BUCK højere i år?
BUCK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BUCK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

