Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.995045 $ 0.995045 $ 0.995045 24H lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H høj 24H lav $ 0.995045$ 0.995045 $ 0.995045 24H høj $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Laveste pris $ 0.000978$ 0.000978 $ 0.000978 Prisændring (1H) +0.39% Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) realtidsprisen er $1.001. I løbet af de sidste 24 timer har BUCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.995045 og et højdepunkt på $ 1.002, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUCKs højeste pris nogensinde er $ 1.23, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000978.

Når det gælder kortsigtet performance, BUCK har ændret sig med +0.39% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.59M$ 29.59M $ 29.59M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.59M$ 29.59M $ 29.59M Cirkulationsforsyning 29.56M 29.56M 29.56M Samlet Udbud 29,562,689.38637569 29,562,689.38637569 29,562,689.38637569

Den nuværende markedsværdi på Bucket Protocol BUCK Stablecoin er $ 29.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUCK er 29.56M, med et samlet udbud på 29562689.38637569. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.59M.