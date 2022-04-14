Bucket Hat (BUCKET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bucket Hat (BUCKET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bucket Hat (BUCKET) Information A popular meme of a bear wearing a bucket on its head Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1931992579421446382 Køb BUCKET nu!

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bucket Hat (BUCKET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Samlet udbud $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Cirkulerende forsyning $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Alle tiders Høj: $ 0.00037892 $ 0.00037892 $ 0.00037892 Alle tiders Lav: $ 0.00002581 $ 0.00002581 $ 0.00002581 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bucket Hat (BUCKET) pris

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bucket Hat (BUCKET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUCKET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUCKET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUCKET's tokenomics, kan du udforske BUCKET tokens live-pris!

