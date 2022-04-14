BUBL (BUBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i BUBL (BUBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BUBL (BUBL) Information BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem. Officiel hjemmeside: https://bublsui.com/ Køb BUBL nu!

BUBL (BUBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BUBL (BUBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.90K $ 18.90K $ 18.90K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.36B $ 9.36B $ 9.36B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.19K $ 20.19K $ 20.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BUBL (BUBL) pris

BUBL (BUBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BUBL (BUBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUBL's tokenomics, kan du udforske BUBL tokens live-pris!

