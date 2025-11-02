UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte BTC Bull Token pris i dag er 0.00771476 USD. Følg med i realtid BTCBULL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BTCBULL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte BTC Bull Token pris i dag er 0.00771476 USD. Følg med i realtid BTCBULL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BTCBULL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BTCBULL

BTCBULL Prisinfo

Hvad er BTCBULL

BTCBULL Officiel hjemmeside

BTCBULL Tokenomics

BTCBULL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

BTC Bull Token Logo

BTC Bull Token Pris (BTCBULL)

Ikke noteret

1 BTCBULL til USD direkte pris:

$0.00771476
$0.00771476$0.00771476
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
BTC Bull Token (BTCBULL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:45:44 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.241602
$ 0.241602$ 0.241602

$ 0.00010301
$ 0.00010301$ 0.00010301

--

--

-0.66%

-0.66%

BTC Bull Token (BTCBULL) realtidsprisen er $0.00771476. I løbet af de sidste 24 timer har BTCBULL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTCBULLs højeste pris nogensinde er $ 0.241602, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010301.

Når det gælder kortsigtet performance, BTCBULL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BTC Bull Token (BTCBULL) Markedsinformation

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

--
----

$ 771.48K
$ 771.48K$ 771.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BTC Bull Token er $ 771.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTCBULL er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 771.48K.

BTC Bull Token (BTCBULL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BTC Bull Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BTC Bull Token til USD $ +0.5207421756.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BTC Bull Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BTC Bull Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ +0.5207421756+6,749.95%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er BTC Bull Token (BTCBULL)

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BTC Bull Token (BTCBULL) Ressource

Officiel hjemmeside

BTC Bull Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BTC Bull Token (BTCBULL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BTC Bull Token (BTCBULL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BTC Bull Token.

Tjek BTC Bull Token prisprediktion nu!

BTCBULL til lokale valutaer

BTC Bull Token (BTCBULL) Tokenomics

At forstå tokenomics for BTC Bull Token (BTCBULL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BTCBULL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BTC Bull Token (BTCBULL)

Hvor meget er BTC Bull Token (BTCBULL) værd i dag?
Den direkte BTCBULL pris i USD er 0.00771476 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BTCBULL til USD pris?
Den aktuelle pris på BTCBULLtil USD er $ 0.00771476. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BTC Bull Token?
Markedsværdien for BTCBULL er $ 771.48K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BTCBULL?
Den cirkulerende forsyning af BTCBULL er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BTCBULL?
BTCBULL opnåede en ATH-pris på 0.241602 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BTCBULL?
BTCBULL så en ATL-pris på 0.00010301 USD.
Hvad er handelsvolumen for BTCBULL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BTCBULL er -- USD.
Bliver BTCBULL højere i år?
BTCBULL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BTCBULL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:45:44 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,467.86
$110,467.86$110,467.86

+0.16%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,892.07
$3,892.07$3,892.07

-0.08%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02901
$0.02901$0.02901

-3.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.69
$186.69$186.69

+0.14%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,467.86
$110,467.86$110,467.86

+0.16%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,892.07
$3,892.07$3,892.07

-0.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.69
$186.69$186.69

+0.14%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.43
$73.43$73.43

+3.55%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.415
$19.415$19.415

+1.61%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06873
$0.06873$0.06873

+37.46%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0024
$0.0024$0.0024

+84.61%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000298
$0.000298$0.000298

+74.26%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004934
$0.00004934$0.00004934

+67.70%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033535
$0.0033535$0.0033535

+64.41%