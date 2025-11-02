BTC Bull Token (BTCBULL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.241602 Laveste pris $ 0.00010301 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.66%

BTC Bull Token (BTCBULL) realtidsprisen er $0.00771476. I løbet af de sidste 24 timer har BTCBULL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTCBULLs højeste pris nogensinde er $ 0.241602, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010301.

Når det gælder kortsigtet performance, BTCBULL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BTC Bull Token (BTCBULL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 771.48K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 771.48K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BTC Bull Token er $ 771.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTCBULL er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 771.48K.