BrutalSol (BRUTE) Information BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. Officiel hjemmeside: https://www.brutalsol.fun/ Hvidbog: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol Køb BRUTE nu!

BrutalSol (BRUTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BrutalSol (BRUTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.96K $ 42.96K $ 42.96K Samlet udbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Alle tiders Høj: $ 0.00073565 $ 0.00073565 $ 0.00073565 Alle tiders Lav: $ 0.0000341 $ 0.0000341 $ 0.0000341 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BrutalSol (BRUTE) pris

BrutalSol (BRUTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BrutalSol (BRUTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRUTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRUTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRUTE's tokenomics, kan du udforske BRUTE tokens live-pris!

