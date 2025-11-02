Browsr AI (BRWS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Laveste pris $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Browsr AI (BRWS) realtidsprisen er $0.00352982. I løbet af de sidste 24 timer har BRWS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRWSs højeste pris nogensinde er $ 0.04742989, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00327585.

Når det gælder kortsigtet performance, BRWS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Browsr AI (BRWS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Cirkulationsforsyning 5.07M 5.07M 5.07M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Browsr AI er $ 17.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRWS er 5.07M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.30K.