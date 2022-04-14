Browser DAO (BROWSER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Browser DAO (BROWSER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Browser DAO (BROWSER) Information Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace. Officiel hjemmeside: https://browser.icu Hvidbog: https://browser.icu/tokenomics

Browser DAO (BROWSER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Browser DAO (BROWSER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Samlet udbud $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Cirkulerende forsyning $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Browser DAO (BROWSER) pris

Browser DAO (BROWSER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Browser DAO (BROWSER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROWSER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROWSER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROWSER's tokenomics, kan du udforske BROWSER tokens live-pris!

