Brotherhood (BOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brotherhood (BOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brotherhood (BOG) Information The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Officiel hjemmeside: https://bogdanoff.io/ Køb BOG nu!

Brotherhood (BOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brotherhood (BOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 577.59K $ 577.59K $ 577.59K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 577.59K $ 577.59K $ 577.59K Alle tiders Høj: $ 0.00474994 $ 0.00474994 $ 0.00474994 Alle tiders Lav: $ 0.00052237 $ 0.00052237 $ 0.00052237 Nuværende pris: $ 0.0005743 $ 0.0005743 $ 0.0005743 Få mere at vide om Brotherhood (BOG) pris

Brotherhood (BOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brotherhood (BOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOG's tokenomics, kan du udforske BOG tokens live-pris!

